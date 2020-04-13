前民進黨立委施義芳上周接任台灣世曦董事長，引發外界政治酬庸之批評；且施義芳形象爭議，工程界人士認為這是行政院長蘇貞昌打臉自己所提出的「用人就是適才適所」等原則。本刊接獲爆料，近期送到台灣世曦公司內的祝賀花籃多到誇張，排場宛如像舉辦「台灣花博」，讓人歎為觀止。

從爆料者提供本刊的影片中，可以看到外界慶祝施義芳走馬上任的花籃，堆滿整條走廊，並延續到電梯門口。甚至在影片中，還可以看到不少祝賀花籃持續送進公司內部，讓現場工作人員直說「好香」；從該影片中也可以聽到現場人員在問，「總統的（花籃）來了沒？」爆料人士表示，施義芳的作風、性格，從祝賀花籃堆得如山一樣，就可以略知一二，真的「非常誇張」。

一名工程界人士日前向本刊爆料，施義芳不僅在金門體育場跑道糾紛鑑定上有「球員兼裁判」的爭議，還曾在另一樁工程鑑定案中收受百萬元「謝禮」，拍胸脯保證圓滿處理，荒腔走板的善後遭到當事人異議。外界不禁質疑，蘇揆卻啟用形象受議的人選掌理國家重要工程顧問公司，用人標準何在？

祝賀施義芳走馬上任的花籃，堆滿整條走道。（圖／讀者提供）

針對金門體育場案，施義芳表示，法官願意接受鑑定報告就接受，不願意就不要接受，個人沒有迴避問題。施義芳也矢口否認收取合法鑑定費以外的費用，並反問「這是誰指控的，請對方具名，有種就跳出來。｣

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）則表示，大家除了看到施義芳是民進黨前立委的背景，難道都沒有看到他的專業和經歷；行政院對國營事業人事案通常不會評論，應交由交通部說明。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)