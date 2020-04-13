市場估計大陸3月出口年減14％ 跌幅略收窄 14:172020/04/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市場估計大陸3月出口較去年同期續降14％。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸將在明(4／14)公布3月進出口數據。路透綜合31家機構預測中值顯示，3月復工復產緩慢推進以及前後滯壓訂單的趕工，都將對3月大陸出口有一定提振，但歐美新冠肺炎疫情3月加速蔓延對外需的衝擊可能已經顯現，因此3月出口預計較去年同期續降14％，不過跌幅較1-2月的17.2％略有收窄。 分析人士指出，國際大宗商品價格不景氣意味著3月大陸進口降幅恐將進一步擴大，預計下降9.5％，當月貿易順差為191億美元。 (旺報 ) #大陸 #出口 #跌幅 #大宗 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 台3月出口翻黑 對陸港走揚 04:092020/04/09 焦點新聞 ３月出口年減0.6％優預期 04:092020/04/09 財經要聞 疫情衝擊 3月出口紅翻黑 4月剉咧等 04:102020/04/09 財經焦點 口罩正妹梨渦允允脫了！身穿比基尼秀梨渦甜笑 20:512020/04/10 星光 全球疫情重創世界經濟 陸商務部：外貿出口形勢嚴峻 21:352020/04/10 兩岸 陸中小企 復工率超過八成 04:092020/04/11 全球財經 3月機械設備出口 年減12.8％ 04:102020/04/11 產業特刊 明冷氣團來襲！氣象局曝這2天威力最強 低溫急凍10度 22:172020/04/11 生活 快評》兩岸交流愈頻繁 台灣愈安全 23:062020/04/12 軍事 利差優勢 高收債前景浮現 04:102020/04/13 投資理財 兩岸熱門新聞 大陸12日再破百新冠肺炎確診 - 兩岸 - 旺報 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 財新調查 陸第一季GDP預估降至-6.6％ - 兩岸 - 旺報 男友嫌棄不是處女！ 女大生「罪惡感轟炸2年」吞藥謝罪身亡：我是垃圾 - 兩岸 微信詐騙新手段 正妹假帳號稱偏鄉執教騙同情 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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