大陸將在明(4／14)公布3月進出口數據。路透綜合31家機構預測中值顯示，3月復工復產緩慢推進以及前後滯壓訂單的趕工，都將對3月大陸出口有一定提振，但歐美新冠肺炎疫情3月加速蔓延對外需的衝擊可能已經顯現，因此3月出口預計較去年同期續降14％，不過跌幅較1-2月的17.2％略有收窄。

分析人士指出，國際大宗商品價格不景氣意味著3月大陸進口降幅恐將進一步擴大，預計下降9.5％，當月貿易順差為191億美元。

(旺報 )