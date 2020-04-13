台南市中西區台灣首廟天壇推動以米代金以來，連續13次代替信徒捐米轉贈貧苦家庭，世界正值新冠肺炎擴散期間，廟方13日除了發動第14次贈米，更擴大救濟層面，自購145包白米，送給台南市7個社福單位。

新冠肺炎疫情擴散全球，台灣防疫工作從1月啟動至今已近3個月，社會百工百業感受經濟蕭條，許多員工放起無薪假，基層貧苦民眾增多，天壇日前才捐出300萬給台南市社會局，以宗教力量協助政府防疫。最近再擴大贈米。

天壇廟方自3年前推動以米代金開始，3年來連續14次代替信徒捐米，累積捐出2萬5000多包白米，由各區公所接受後轉贈貧苦民眾。

廟方考量疫情導致百業停工，民眾收入受影響，更難度日，這次自購每包30公斤的白米共145包，送給朝興啟能中心、永靜教養院、慈恩教養院、博愛教養院、天壇養護中心、樂扶基金會附設樂憨之家與聾啞協會等社福單位，讓更多人感受宗教與社會關懷。

台南市長黃偉哲參與贈米儀式，他表示疫情期間各社福單位可獲得的資源較少，稱讚天壇的捐贈不僅代表上天對困苦百姓的憐憫心，對他們來說是場及時雨。

(中時 )