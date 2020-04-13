曾姓、呂姓夫婦因不孕原因，在網路上看到吳女、林男刊登的烏克蘭代理孕母訊息，去年3月間，陸續簽約並支付美金2萬7000元（約合台幣81萬），不料去年8月間，4人到了烏克蘭後，曾、呂2人卻不聞不問，氣得求子心切的夫妻控告吳等2人違反人工生殖法，檢察官以雙方定型化契約上載明「7、8月團適用」，認定是在介紹胚胎、代孕，已違反人工生殖法並提起公訴。

去年11月間，45歲吳女與先生接受媒體專訪，介紹烏克蘭代理孕母產業，她以過來人身分，並稱因多次流產，萌生到烏克蘭尋找代理孕母，後來，她與先生借當地女子的卵子，再找代理孕母，順利產下「龍鳳胎」。

其實早在去年3月，吳女就從事代理孕母介紹工作，與先生在網路上刊登前往烏克蘭地區進行人工生殖的訊息，曾姓、呂姓主動聯繫吳女，吳女等向2人收取美金1萬2000元簽約金。另外則有1萬5000元是要支付給烏克蘭當地仲介的費用。去年8月間，抵達烏克蘭後，曾姓、呂姓夫妻指控2人不聞不問，終至代孕計畫失敗，控告2人以此方式從事居間介紹生殖細胞為盈利。

吳女、林男雖辯稱，簽約金根本不夠合約上載明的住宿費、簽證費，而另外1萬9000元則是由求子夫婦直接付給當地業者，她們完全沒有經手。

但檢察官以合約書內容，類似「定型化契約」，還載明「7、8月團適用」，儼然就是專業的胚胎、代孕業者，還告訴他人可「退佣1000元美金」，證明2人辯稱是「單純提供資訊」是臨訟卸責之詞，不足採信。

(中時 )