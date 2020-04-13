台中市大甲區江南里31歲李姓建築工人，日前工作中昏厥成為植物人，長期安置費用難以為繼。市議員吳敏濟偕同慈善團體13日上午前往李家關心，並提供慰問金，並轉介社會局列為低收入戶，希望社會善心人士發揮愛心，共同協助支持李家度過難關。

曾經腦部外傷動過刀的李姓男子，日前在建築工地工作時突然昏迷失去呼吸及心跳，緊急送醫急救後雖然恢復心跳及自主呼吸，但因缺氧過久腦細胞受損嚴重，醫生宣佈為植物人，必須長期居住在護理之家，家中經濟支柱倒下，負擔十分沈重。

吳敏濟與大甲廣明宮廣澤尊王慈善會13日上午前往家中慰問，並各提供急難慰助金。吳敏濟表示，護理之家每個月費用需要33000元，目前暫時由2位姐姐共同負擔，社會局近日雖已核准列為低收入戶，5月份起每個月補助21000元，但長期以往仍難以負擔。

該個案經吳敏濟轉介社會局，局長彭懷真非常重視，指示所屬全力協助，除了核准低收入戶補助之外，並增加插管費用每管3000元，機構安置費用尚有不足部分，社會局將連結民間資源一同協助。

2017年李男發生車禍傷及頭部，父親早逝，60歲的母親糖尿病纏身無力工作，家中頓失唯一的經濟支柱，吳敏濟當時結合廣明宮廣澤尊王慈善會提供協助。李男出院後勉強恢復工作，在建築工地綁鋼筋，收入有限，家計依然捉襟見肘，不料，今年初在工地又發生不幸成為植物人。

(中時 )