智利聖地牙哥1頭美洲獅出現人類社區覓食，引起嘩然；新冠肺炎防疫期間，人類減少外出活動，網路也出現kuso圖，1群動物好奇探視人類宅在家生活；臺中市民分享監視器畫面，1隻可愛浪貓日前來訪，還帶來1份「神祕禮」讓他跟家人嚇一跳。

防疫期間宅在家浪貓送來伴手禮很驚人。(張妍溱攝)

防疫期間宅在家浪貓送來伴手禮很驚人。(張妍溱翻攝)

外國「大貓」因缺乏食物，飢腸轆轆「進城」在街道上走來走去、急找食物果腹，嚇壞社區民眾；防疫期間，臺中市一名涂姓男子發現，在自家門口腳踏墊上，收到不知名人士送來「身首異處」的大老鼠，家人小心翼翼還把這份「神祕禮」處理掉。

同樣事情接二連三，涂姓民眾開始懷疑，究竟是誰不定期送「禮物」來？會不會是有人惡搞？於是架起攝影機觀察，終於在監視器畫面發現，是1隻可愛浪貓，利用半夜時徐緩走進家裡庭院，嘴巴叼著一隻疑似老鼠屍體，沒多久拍到喵星人背影離去。

有民眾開玩笑說，目前防疫期間，有些社區入夜彷彿無人之境，流浪動物們可能是少了惶恐與警戒，大搖大擺隨機「送禮」，正是敦親睦鄰的好時機。

(中時 )