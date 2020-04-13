新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，民眾的防疫意識也隨著升高，除了配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，多為經常會接觸的設備消毒，也是不少網友關心的防疫要點。因力行防疫鼓勵民眾宅在家，讓遊戲、遊戲主機、串流影音等服務等都水漲船高，因此近期十分熱賣的任天堂(Nintendo)遊戲主機 Switch 是否能用酒精消毒，也成為網友關心的重點。對此，任天堂官方特別在官方推特(Twitter)進行說明，擁有 Switch 主機的朋友可多參考。

在新冠肺炎流行初期，天天都會接觸的智慧型手機有可能成為日常防疫破口的新聞就層出不窮，多家新聞媒體都發出提醒，鼓勵民眾別忘記為手機消毒。不過，手機因為螢幕上的特殊塗層，事實上如果要消毒也不能隨便來，推出iPhone 的蘋果(Apple) 對此特別在官網上給出相關說明；三星也在全球實體店面推出消毒手機的服務。以同樣準則來看，如今許多網友抱在手中不放的遊戲主機，若不好好清潔消毒，也很可能成為防疫破口，到底 Switch 能不能用酒精消毒，來看看任天堂官方怎麼回應？

任天堂官方 Twitter 「任天堂サポート」(@nintendo_cs)日前發文，表示收到很多網友提問到底能不能用酒精為 Switch 主機以及 Joy-Con 手把消毒，對此任天堂回應是不建議。因為酒精很可能會使塑膠部分褪色甚至變形；那能使用非酒精類消毒產品嗎？任天堂指出他們也不建議這樣作，因為也同樣可能對塑膠材質的部分造成損害。那麼到底應該怎麼清潔任天堂 Switch 主機？官方僅建議用柔軟的乾布來抹淨。

如果你的防疫意識強烈，很可能會覺得任天堂公布的 Switch 清潔方法遠遠不足。對此，在無法透過酒精類或非酒精類液體消毒 Switch 主機的前提下，建議民眾應該要在拿著遊戲主機或手把時，盡量減少觸碰口鼻，並且在結束使用之後，盡速以正確的洗手方式清潔手部為佳。

(中時電子報)