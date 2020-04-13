新冠病毒疫情還在延燒下，登革熱疫情也蠢蠢欲動，台中市年初迄今已有5例境外移入登革熱確診病例，為落實居家環境衛生，台中市南區國光里長陳雅惠「超前部署」，13日帶領環保志工，進行里內巷弄噴藥消毒，希望讓病媒蚊「無處逢生」，避免群聚傳染，維護里民健康。

國光里長陳雅惠表示，新冠肺炎疫情嚴重威脅民眾生命安全，讓許多行業坐困愁城，配戴口罩與勤洗手，保持個人良好衛生習慣，已成為全民運動。

如今即將進入梅雨季節，是病媒蚊容易孳生的時節，容易爆發登革熱疫情，一旦生活周遭有病媒蚊孳生的環境，就可能導致社區性、大範圍的群聚傳染，全面做好居家環境整潔，不容忽視。

陳雅惠指出，國光里每年都會進行2次全里環境消毒，今年適逢新冠疫情期間，除落實執行檢疫關懷外，更加強社區環境衛生消毒工作。

13日上午8時，陳雅惠帶領多位環保志工，戴上口罩，兵分兩路，攜帶噴藥工具槍，針對小巷水溝、樹叢、花盆、等較易出現病媒蚊的角落，挨家挨戶進行病媒蚊防治噴藥消毒工作，希望將防疫工作，做得滴水不漏，讓病媒蚊「無處逢生」。

(中時 )