由於美國全國都進入緊急狀態，經濟活動幾多停擺，加上近3周失業率直線飆高，向2千萬逼近，使周一美股道瓊期等4大期指，開低後仍走疲，道瓊期目前暫報下挫逾300點，而小型股2000與科技股為主軸那斯達克100等期指也分別重挫1.81%及1.49%，該局面影響台股短多持股信心，受制外資等法人打帶跑等小動作不斷，使大盤開低震盪趨疲，終場失守5日線與10100關卡。

事實上，美經濟是否失速，與國際油價能否在主要產油國，達成減協議後止跌回穩，攸關美股帶頭的國際股市表現，需密切追蹤。

不過，歐洲地區新冠疫情，包括英國、義大利、法國、西班牙與德國等新增或死亡病例，多有趨緩現象，加上美國疫情近高峰，使新冠來的負面壓力，可望逐漸降低。

在消息面多空雜陳，不確定因素仍多之下，使台股盤面上多以短打為主流，但殺低意願已沒有前波那麼恐慌，因此，短線盤勢未脫在萬點之上狹幅整理，橫向游走格局。

權值股方面，富邦金、中信金、遠東新、聯發科、日月光投控、聯電、廣達、仁寶與群創等，力挺多方；台積電、鴻海、國泰金、中鋼、台塑四寶、兆豐金、南亞科、長榮航、華航、友達、台泥、亞泥、統一、台玻、長榮、台灣大、台達電及第一金等，表現疲軟。

加權股價指數終場收跌58.39點，報10099.22點，單日跌幅0.57%，成交1183.58億元。店頭市場方面，周一收126.06點，跌幅0.24%，成交300.5億元。

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