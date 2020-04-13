《SUITS無照律師第2季》在同檔日劇紛紛宣布延期下，不畏疫情照常播出，一起演出經典日劇《東京愛情故事》的織田裕二與鈴木保奈美雙雙續攤第二季，傑尼斯偶像「Hey! Say! JUMP」的中島裕翔也回鍋演出律師，此外，首集還請到反町隆史客串，飾演航空工程公司社長，這也是他自1999年《三十拉緊報》後，時隔21年再次參演「月9」日劇，更是和織田裕二首度同台飆戲。

《SUITS無照律師第2季》改編自同名人氣美劇，講述頂尖律師甲斐正午（織田裕二飾）和擁有天才頭腦的假律師鈴木大貴（中島裕翔飾）成為搭檔的故事，前年10月播出第一季時平均收視率10.65％。第二季中，前往波士頓留學2年的鈴木學成歸國，與甲斐再次結成搭檔，而過去被甲斐逐出事務所的共同創辦人上杉一志突然回歸，讓事務所合夥群角力更加白熱化。

織田裕二與鈴木保奈美雙雙續攤第二季。（圖／friDay影音提供）

織田裕二和中島裕翔每集都以各式西裝帥氣登場，提到私下的穿衣風格，織田裕二笑說：「不好意思，我在拍戲時幾乎每天都穿一模一樣，看上去只有一套衣服，我對衣服的追求就是穿得舒服。」中島裕翔也認證回應：「就算隔得很遠也能從穿著認出織田前輩！」而中島則是對穿搭相當講究，他說：「我還在當模特兒，所以會在意別人的眼光，也很享受思考明天穿什麼的時間，穿上自己搭配好的衣服去工作心情也會變好，就算穿運動褲也會花心思穿搭。」

談到合作感想，中島裕翔大讚前輩織田裕二，不論戲裡戲外都像是「父親」一樣的存在，「他在拍攝現場會對我們諄諄教誨，時而嚴厲、時而淘氣，能讓我從緊張感中緩解下來，是非常值得依靠的前輩。」但也笑著爆料織田裕二非常喜歡聊天，還是天馬行空的亂聊，「常常一開始聊著一個主題，聊到最後都和那個主題相差非常遠了。」《SUITS無照律師第2季》自4月14日起每周二在friDay影音全網獨播。

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(中時電子報)