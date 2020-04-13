裕隆集團兩家車廠裕隆(2201)、中華車(2204)將於本周三(15日)舉行聯合法說會，兩家車廠去年都因認列轉投資華創等虧損而轉虧，本次法說會將聚焦今年的營運策略以及營運是否能改善。

裕隆去年大虧1.6個股本，但土洋法人上周均相挺，投信一周買超裕隆12044張，外資上周也買超裕隆達5003張。裕隆今股價微跌0.05元至18.7元。

裕隆去年每股淨損16.61元。裕隆3月30日董事會已通過擬規劃減資57.29億元及動用特別盈餘公積151.45億元以彌補去年度虧損。

中華車也因認列轉投資裕隆與華創的虧損，去年由盈轉虧，每股淨損2.38元。中華車去年本業仍有賺錢，合併營業利益約18.2億元，然因認列裕隆汽車與華創車電資產減損影響，2019年稅後淨損為23.08億元，每股稅後淨損為2.38元；若排除來自裕隆及華創的轉投資虧損，去年合併稅後淨利為29.87億元。

(時報資訊)