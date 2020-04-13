防疫出奇招！南台灣知名早午餐連鎖品牌漫時光，為了讓消費者在家也可以享受浪漫，吃得到風和日麗餐點，攜手美食外送平台foodpanda、長安製麵，共同推出「把風和日麗送到你家」活動，希望「日曬麵」經過屏東滿滿日曬，將「風和日麗」送到每一位消費者的家裡。

漫時光創辦人徐皖台說明，為了防疫，全部店舖同仁都使用體溫監測卡、提供顧客酒精消毒與消毒桌椅等。過去，以屏東農產發展品牌特色，推出星座菜單、女性菜單、親子餐廳等特色，這次以高規格防疫作業打造安心的用餐環境；由衷感謝屏東農民的力挺，以及消費者的疼愛，讓疫情期間，營業額穩定成長，雖到店用餐人數下降，但外送訂單節節高升。

徐皖台指出，致力成為台灣最浪漫的早午餐連鎖品牌，一直希望把屏東的好滋味推廣出去，這次回應消費者需求，攜手foodpanda將長安製麵的祝福送給大家，希望家家戶戶都平安健康、幸福美滿，在陽光曬得到的地方，就有希望。

蘇子翔指出，foodpanda的外送初衷便是「外送幸福」，他們很高興攜手漫時光將屏東的幸福日光送至消費者手中。近期foodpanda力推「安心配送流程」受到廣大消費者支持，安心配送有三大特色，分別是外送夥伴每日落實「防疫自主檢查」、定期調查外送夥伴「呼吸道症狀及旅遊史」，並宣導「無接觸送餐」，透過正確防疫觀念，建立消費者、店家及外送夥伴都健康安心的配送環境。

吳冠翬強調，「堅持了60年的家傳掛麵手藝，怎能說斷就斷。」因為北緯23.5度的屏東，恰如太陽城四季如春，因此，飽滿的陽光，讓人每一口都感受到和風暖陽的心意。同時，手工整麵重複碾壓，堅持不速成烘乾，展現最真實的筋性與韌性，掛麵場域有如麵浪，是一生懸命的職人聖殿。感謝漫時光與foodpanda，讓職人的祝福與心意，可以獻給更多的人。

策展人黃耀寬指出，這次跨品牌合作，不只是南台灣早午餐領導品牌與全台最大外送平台的合作，更是漫時光回應消費者需求，盼以「把風和日麗送到你家」為名，傳遞出以人為本、浪漫幸福的價值主張。

(工商 )