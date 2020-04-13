今確診的案393是案384的家人，但卻傳出案393返台前，航空公司完全不知情患者已被註記，被質疑有隱匿通報的嫌疑。指揮中心今天回應，案393返台之所以航空公司事前不知情，是因為個案臨時更改返台班機，過程指揮中心均全程掌握。

案393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於今日確診；其家人(案384)已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過新冠肺炎確診個案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，該名婦人雖沒發燒，但有咳嗽症狀及拉肚子，不過她自稱是因為喝牛奶，後來有後送到醫院檢查，已通報採檢。

莊人祥指出，案393返台前，曾透過案384通知可能搭乘4月10日的班機返台，但後來班機又改成11日，才會發生航空公司後來才得知註記的問題。目前已調閱過該班機座艙名單，匡列12名機組員，7位民眾需要居家隔離。

至於外傳案393為案384所傳染，莊人祥也澄清，指出兩人自2月底就未曾見面，但都曾與一名確診個案一同工作過，研判是在當時所感染，並非由案384傳染給案393。

(中時電子報)