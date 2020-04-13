日本首相安倍晉三12日在推特上發文呼籲，為了防疫請民眾待在家裡，並配上歌手星野源抱吉他唱防疫曲《在家跳舞吧》及自己在家中抱狗、喝茶、看書的影片，獲得逾30萬人按讚，但也引起「這個國家的首相是貴族嗎？」「真是社會脫節」等批判。

安倍的推文寫著，「不能和朋友見面，也不能聚餐，但大家這樣的行動將拯救許多生命，也可以減輕現在、此一瞬間正在極為嚴峻現場奮鬥的醫療人員們的負擔」，「對每一個人的配合，由衷表達謝意」、「總有一天，大家一定能再相聚笑顏歡談。為了創造那樣的明天，今天就待在家裡…。請大家合作。」

聖學院大學人類福利學系客座副教授，也是創出《下流老人》一詞的作家藤田孝典指出，「這個國家的首相是貴族嗎？在法國的話，已是引起第2次法國革命的異常程度了！」。

電影《孤狼之血》的導演白石和彌則說，「沒看過這樣神經大條的人。有多少人深陷痛苦之中，星野又是為何想拍此影片呢？沒有任何想像力的人無法從政。」。

經濟評論家荻原博子則指出，花466億日圓巨款發2片口罩之舉才剛讓人跌破眼鏡，看了這段影片很想說，「你是路易16世」嗎？安倍和安倍身邊的官僚都與社會脫節。已經有人快被逼到絕境，這樣與社會脫節的人們擬定對策，不向安倍發布「緊急事態宣言」真的不行了。

(中時電子報)