北市實名制口罩自動販賣機系統11日試辦上線，未料，卻仍出現排隊人潮。對此，桃園市議員王浩宇認為，此舉並未真正解決「效率問題」，他也表示，中壢早已有類似口罩販賣機的機器，批柯根本是偷別人的創意。他也點出柯粉不敢面對的真相是，柯文哲的支持度下滑，離2024總統寶座越來越遠。

王浩宇在臉書指出，民眾黨的問題，是沒有核心價值、人才匱乏。而柯的問題就是非常自滿、高傲，總是先貶低別人，然後把自己捧得很高，然後立刻被打臉。

他說昨天之前，柯文哲明明說是注重效率的人，並表示推出口罩販賣機是要解決排隊問題、讓大家不必排隊，結果事實證明不但還是要排隊，人力也沒有比較節省。

王浩宇提及，昨天之前，柯粉明明都沒人說是測試，到處宣傳說這是阿伯一個多智慧、多了不起的發明。結果根本是偷別人創意！他說其實中壢早就有類似的機器，三月多就開始在藥局內使用，但因為無法解決一人購買多卡的問題，只能放在藥局裡面協助藥師分流，當初發明的藥師也沒有到處宣傳多了不起。

他說技術並不難，重點是執行、重點是有沒有效益、重點是管理。柯文哲上任以來，台北市總是喜歡弄一些標新立異的事情、或是推動一些看來很酷的政策，但最後都虎頭蛇尾、選擇閉嘴。他也表示，柯粉不敢面對的真相是，2020選後拿下五席立委的民眾黨的支持度持續下滑，柯文哲的支持度下滑，離2024總統寶座越來越遠。

(中時電子報)