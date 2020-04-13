基隆廟口率先實施總量管制，市長林右昌（左）認為就算沒有100分，至少有75、80分。（許家寧翻攝）

基隆廟口夜市12日率先實施人流總量管制，但試辦首日亂象不斷，許多巷弄無人把守，放在騎樓的管制三角錐遭人移走，更發生計數器不夠，管制人員只能目測估算，市長林右昌自評有80分，會改進缺失，也坦言最壞的狀況，該封也必需封！

執行首日出入管制未落實，挨批「破功」，林右昌今天上午慰勞衛生所防疫人員指出，基隆市率全台夜市之先，針對廟口夜市、愛四路夜市設置3個管制站，加派人員控管人流以2000人為限，試辦結果雖然無法未盡人意，會對缺失做改進。

林右昌說，由於開放空間人流管制困難，光是基隆廟口夜市，至少有18個出入口，而且旁邊就是市民生活區域，，實際執行上的確有困難，市府努力落實中央防疫措施，對防疫做出嘗試與努力，雖然沒有達到100分，但也有75分、80分。

林右昌強調，市府會以最大的力量做好防疫工作，但也需要民眾的配合，目前已要求廟口攤商加強宣導民眾外帶，降低人流停滯的聚集時間，如果要內用，攤商必需裝置隔板並採取梅花座，未依規定的攤商，市府會強烈勸導，必要時研擬祭出罰則。

「不能讓廟口夜市成為防疫破口！」林右昌表示，防疫為先，沒有一件事情比防疫工作重要，希望大家遵照政府指引，萬一有疫情發生時，最壞的狀況，為了國民的健康，該封的時候也必須封，將採取較激烈的手段，確保大家的健康跟安全。

(中時 )