台北酒店女公關日前確診讓各界感到相當擔憂，中央流行疫情指揮中心今天表示，有關案379的疫調目前已完成，總計接觸者共123位，其中有96位是職場接觸者，家屬4位，其他23位，需要進行居家隔離的人數則有65位。

指揮中心發言人莊人祥表示，居家隔離中包含家屬4位，職場接觸者59位，其他2位，目前有採檢的主要為12個，目前陰性者有10位，另外還有2位檢驗中，目前疫調都已完成，以台北市居多，檢驗者都是陰性。

(中時 )