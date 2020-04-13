酒店女公關疫調出爐 男客身份全掌握 14:262020/04/13 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 酒店女公關疫調出爐 男客身份全掌握。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北酒店女公關日前確診讓各界感到相當擔憂，中央流行疫情指揮中心今天表示，有關案379的疫調目前已完成，總計接觸者共123位，其中有96位是職場接觸者，家屬4位，其他23位，需要進行居家隔離的人數則有65位。 指揮中心發言人莊人祥表示，居家隔離中包含家屬4位，職場接觸者59位，其他2位，目前有採檢的主要為12個，目前陰性者有10位，另外還有2位檢驗中，目前疫調都已完成，以台北市居多，檢驗者都是陰性。 (中時 ) #疫調 #接觸者 #酒店女公關 #酒客 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳酒店公關確診 黃珊珊：全面消毒不會封掉 11:162020/04/09 生活 酒店女公關疑似確診 北市衛生局急派人上門調查 14:042020/04/09 生活 台師大爆發疫情群聚 追蹤接觸者448人 15:362020/04/09 生活 北部酒店女公關確診 醫師笑回：這就是人性 23:222020/04/09 生活 新聞幕後》宅婦實為酒店女 疫調陷難言之隱 04:102020/04/10 生活新聞 酒店女公關身份確認 鄭文燦曝：衛生局人員「曉以大義」 09:332020/04/10 社會 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 11:102020/04/10 生活 《翻爆午間精選》衛生局人員「曉以大義」 酒店女公關身份確認 11:532020/04/10 生活 酒店女公關疫調為何大轉彎？莊人祥曝原因 14:562020/04/10 生活 鍾南山：無症狀感染者主要來自重點疫區或為密切接觸者 17:012020/04/10 兩岸 生活熱門新聞 新增5例境外移入 珊瑚公主號台籍遊客4人確診 - 生活 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 陳時中承認 做了讓新加坡困擾的事 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 戴過的口罩有多髒？放大照驚見病菌在動 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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