世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前在記者會中，意外花3分鐘指控台灣對他進行人身身攻擊，引起全球關注。外界砲轟譚德塞此舉是在轉移防疫不利焦點，但新加坡媒體表示，台灣確實有攻擊譚德塞。對此，資深媒體人黃創夏怒轟，星國報導扭曲，更抨擊台灣有些人隨之附和，實在噁心！

據新媒《聯合早報》作者莊慧良撰文表示，許多台灣人認為譚德塞面對新冠肺炎時，態度明顯偏向大陸，因此譚德塞在維基百科的名字，2月時曾被改為「我是中國衛生組織總幹事」、「中國豬」，WHO也被改為CHO；PTT上更是充斥著Negro（黑鬼）和垃圾黑人等種族歧視用語。

對此，黃創夏在臉書發文表示，「攻擊」譚德塞不行嗎？譚德塞不專業表現害死全世界，被「攻擊」也是他咎由自取！新加坡《聯合早報》根本是在「扭曲」，「成事不足，敗事有餘」、「活在平行時空」是「歧視」嗎？

黃創夏更痛批，台灣還有些人拿著莫名其妙的《聯合早報》的奇怪文章，如獲至珍的嘴臉，實在噁心！

黃創夏臉書。（摘自黃創夏臉書）

(中時電子報)