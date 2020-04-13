中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今天表示，國內昨天為止新冠肺炎388例個案，其中女性205人，男性183人，分別佔53%、47%，年齡4~88歲之間，年齡中位數32.5歲。

張上淳表示，目前為止有六例死亡，114人已經解除隔離，當中一百多例出院，目前為止還有12例在加護病房使用呼吸器，根據wha嚴重分類，71%是沒有肺炎併發的輕症，21%是肺炎，嚴重肺炎到呼吸衰竭29例，其中包含6例就是後來死亡個案。佔了7.5%。

至於無症狀採檢陽性中22人，佔了5.7%，有小部分後來也出現症狀。主要都是因為家族之間的密切接觸而感染，張上淳說，專家小組當時認為這些家庭密切接觸者不管有沒有症狀都要採檢所以有發現這些無症狀者，其他特殊情況，再來沒症狀就採檢也會偵測到無症狀帶病毒狀況。

此外，一開始採檢沒有肺炎到後來出現肺炎，指揮中心搜集資料沒辦法立刻就適當的調整，但解除隔離的情況中，會重新檢視病程，數字會在根據最後搜集到的資料再調整。

陳時中表示，未來每週六將固定進行疫情分析會製作背板向全民報告確診病人的病呈和情況。

(中時 )