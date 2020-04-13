台灣三星電子今(13)日宣布Galaxy Buds+真無線藍牙耳機再推新色 「石榴紅」！除原先推出的「琺瑯黑」、「月光白」以及「水玉藍」之外，嶄新的「石榴紅」將為喜愛Galaxy Buds+的使用者帶來全新感動，陪伴使用者沈浸在每個陶醉的音樂世界。

Galaxy Buds+具備AKG調校高低音雙動態揚聲器、降噪三麥克風以及22小時續航力。(台灣三星提供／黃慧雯台北傳真)

根據Strategy Analytics研究報告指出，相較於前一年，真無線藍牙耳機在2019年的銷量增長了200%，證明真無線藍牙耳機已成為全球趨勢。一推出就受到不少迴響的Galaxy Buds+，具備AKG調校高低音雙動態揚聲器、降噪三麥克風搭配Beamforming智能指向收音技術、22小時續航力，以及最新的等化器調整音效，讓使用者隨心所欲地享受媲美錄音室等級的音質。

Galaxy Buds+石榴紅外觀明亮俐落的金屬紅色，搭配亮面與霧面兩種不同的質感，十分搶眼。Galaxy Buds+石榴紅預計4月下旬正式登台，將於三星智慧館、三星體驗館、三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網與Yahoo!購物中心三大線上通路限量販售，建議售價NT$5,490。

Galaxy Buds+搭載優越的高低音雙動態揚聲器降噪三麥克風技術，無論是需要過濾背景雜音時的語音通話，或是想要隔絕外界聲音聆聽音樂，都能設定自己喜愛的模式。此外，三星電子也與串流音樂服務商Spotify合作，Spotify用戶們僅需觸碰長按即可快速啟用。加上全新的客製化觸控功能，讓使用者能透過手機自行編輯觸控指令。

(中時電子報)