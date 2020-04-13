宋念宇（小宇）的新單曲〈臉〉，是他獻給生長在地球上每個人的歌曲，並選在一年一度的「世界地球日」前夕推出，希望大家能靜下心、放慢腳步關懷心愛的地球，愛惜身邊的人、盡己所能讓周遭一切人事物更加美好，意境呼應近期肆虐全球的新冠肺炎疫情，希望大家關懷孕育我們的地球。
〈臉〉由小宇親自譜曲，再度邀吳易緯老師填詞合作，巧妙地將地球比喻成一張美麗的臉；現今人類對地球上的破壞，宛如一張受傷的臉，用「擬人」的手法，試著換個角度提醒大家對待地球的方式。小宇說：「希望大家能感受到我想傳達的意念；不一定要特別做些什麼，好好珍惜、關心身邊的人、事、物就夠了。」創作這首歌時，小宇當下即有很明確的想法，除了加入電子樂器編制，也融合美式鄉村搖滾風格，由一把電吉他作為引線，且在編曲中加入動物的聲音與笛聲，讓人透過音樂彷彿看見地球最初最美麗的風貌。
(中時 )
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