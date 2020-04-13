童綜合醫院整形外科醫師鄭穎瀚檢視許先生腳部的復原狀況。（ 童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

左腳粉碎性骨折的許先生術前X光照片。（ 童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

左腳粉碎性骨折的許先生術後X光照片。（ 童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

許先生親手繪製卡片送給醫護。（ 童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

熱愛路跑30歲許先生日前上班途中出車禍，造成左腳粉碎性骨折，醫師診視後宣告必須截肢，但父母希望保住左腳，透過親友推薦，隔天轉院至童綜合醫院。許先生接受整形外科醫師蔡穎瀚進行清創及採用高壓氧治療，再施以精密顯微血管皮瓣重建手術，終於保住左腳。

蔡穎瀚確認許先生受傷部位深層仍有微弱的血流及神經反應，先安排清創手術與高壓氧治療後，再進行精密顯微血管皮瓣重建手術，取下右大腿外側的皮瓣，縫補在撕裂的左腳傷口上，藉由顯微鏡的協助下仔細地接合血管、神經，手術時間花費約6個小時，術後恢復良好。

許先生休養後確認皮瓣手術部位血液循環良好，再由骨科醫師黃清順進行脛骨復位固定手術，住院40多天後出院與父母返回台南休養及復健，目前出院1個多月，已經能用助行器行走，循序漸進地希望有朝一日能重新再奔馳。

許先生很感謝醫護人員悉心地照護，並不斷給予鼓勵與支持，因此親手繪製卡片送給住院期間用心照顧自己的護理人員。許先生表示，如果沒有童綜合醫護的治療及護理人員心靈上的協助，現在可能已經截肢而留下人生缺憾，未來也將持續復健，期盼能儘早穿上跑鞋。

蔡穎瀚指出，皮瓣是指患者身上某一部份的組織連同供應組織的血管神經，將其取出後再將其皮瓣縫補至患者需要重建的部位，手術需要藉由顯微鏡來進行血管與神經接合，術後護理完善讓血液循環良好，即能重建壞死的受傷部位，避免截肢的發生。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，顯微血管皮瓣重建手術是精密的手術方式，好比乾坤大挪移一般，將自己身體的一部分組織移植到損傷的組織位置，手術困難並費時，常需醫師專業與經驗，並偕同手術團隊合作來完成。很高興許先生能重建左腳，未來只需按步就班進行復健，將有一天可以正常行走並重拾路跑樂趣。

(中時 )