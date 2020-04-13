WWE職業摔角聯盟打死不退，即使爆發1位員工感染新冠肺炎，他們仍然繼續每周的直播節目！聯盟聲稱感染的員工並非摔角手，也沒有和其他人接觸，「我們評估的結果是風險很低。」

他們透過ESPN聲明指出，該員工上月底被驗出染病，之後就沒再接觸其他人，而且現在已經康復。WWE自稱繼續打的原因是「在這艱困的時刻幫助社會找回希望。」WWE每周3個節目Raw、NXT、SmackDown都留在佛州的訓練基地關門打，當地政府已下令非必要不可出門。

美國輿論對此很不諒解，擺明就是把錢看得比員工的生命重要，那些員工也是要下班、要接觸其他人，說是低風險怕也沒人會信。WWE曾經在多年前經濟不景氣時逆勢成長，這次美國網友也表示：「WWE不意外，他們如果停賽才是新聞。」

終極格鬥聯盟UFC原本打算復賽，並大膽提出「在島上隔離比賽」的主意，後來因轉播單位ESPN反對而作罷。

(中時電子報)