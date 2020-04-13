封測廠頎邦（6147）受惠OLED面板驅動IC封測續強，2020年3月合併營收續繳「雙升」佳績、改寫同期新高，帶動首季營運淡季逆繳「雙升」佳績，以53.27億元改寫歷史次高。頎邦今日量增穩揚，終場上漲1.13％、收於53.6元，領漲封測族群。

頎邦2020年3月自結合併營收18.24億元，月增7.64％、年增16.66％，創同期新高、亦創歷史第4高。累計首季合併營收53.27億元，季增1.35％、年增14.04％，續創同期新高、並改寫歷史次高。

頎邦首季營運在淡季及新冠肺炎疫情亂流中逆勢走強，投顧法人認為，主要受惠OLED面板驅動IC封測需求持穩高檔，加上美系手機客戶LCD面板驅動IC封測訂單到位，加上大尺寸面板驅動IC（LDDI）庫存回補效益所帶動。

不過，展望後市，投顧法人對於頎邦看法則轉趨保守，主因隨著新冠肺炎疫情延燒全球，對終端需求產生高度不確定性，加上東京奧運延後舉辦，高畫質電視出貨量展望轉趨保守，使短期營運展望陷入巔簸。

因應短期展望能見度不明，智慧型手機及高畫質電視需求轉趨審慎，投顧法人將頎邦今、明2年獲利預期分別調降8.5％、7.4％，並將目標價調降至60元。不過，由於AMOLED驅動IC結構性成長題材並未被破壞，評等仍維持「增加持股」不變。

(時報資訊)