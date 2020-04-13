玉山金控科技長陳昇瑋日前因腦出血意外陷入昏迷，經醫師全力搶救仍無法挽回，不幸辭世，享年44歲。陳昇瑋也是台灣人工智慧學校創辦人，是國內人工智慧開發先趨。

陳昇瑋為台灣大學電機工程學博士，是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人科技生態發展公益基金會執行長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長。曾任台灣資料科學協會理事長、中央研究院資訊科學所研究員，創立資料洞察實驗室，發表超過130篇學術論文。

由於卓越的學術研究成果、深厚資訊技術能力及豐富產學合作經驗，陳昇瑋曾榮獲李國鼎青年研究獎、傑出人才基金會年輕學者創新獎及 IEEE ComSoc MMTC Best Journal Paper Award 等眾多獎項。

陳昇瑋在 2014 年創辦「台灣資料科學年會」，成為台灣在資料科學及大數據領域的指標活動。2016 年成立「台灣資料科學協會」，並藉此結合學術界能量， 2017 年開始推動產業人工智慧化。在中央研究院及台灣六家重要企業的支持下， 2018 年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，二年內為台灣培育超過 6,000 位人工智慧人才，全力達成產業 AI 化及轉型升級的使命。

(中時電子報)