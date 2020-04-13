邱勝翊（王子）為主演的《覆活》演唱片頭曲〈讓我守護妳〉，睽違一年推出作品，他興奮表示：「剛好在自己的生日期間有新的音樂作品，很開心這次新的音樂風格能被大家喜愛。」日前拍攝MV，他化身特務保鑣，在價值近千萬的古董跑車前演繹新曲，由於拍攝當天接近他本月14日的31歲生日，於是工作人員悄悄安排驚喜，拍攝到一半時，攝影棚內的投影畫面突然全變成了黑畫面，畫面再次亮起時竟換成了蛋糕、氣球等慶賀圖片，同時伴隨著生日快樂歌的旋律，他的好友吳岳擎、姚以緹默默地從古董跑車裡走出，王子驚嚇大呼：「哇賽！真的太傻眼了，現在是什麼狀況？」接著任容萱也端上印有《覆活》主視覺的生日蛋糕，王子不敢置信地說：「這個慶生驚喜企劃太強了！」

王子一向自詡不容易被騙或被整，對於這次的生日驚喜真的完全不知情，因為最近大家都馬不停蹄地在宣傳新戲，沒有想到還可以撥出時間來幫他慶生，令他非常意外，驚魂未定地說：「剛剛在拍攝MV時我就在跑車旁邊，竟然都沒有注意到車上有人。」吳岳擎和姚以緹特別準備了長壽麵送上，笑虧因為出道將近14年的王子是「演藝圈長青樹」，期許他推出更多好作品。而最近沉迷於電玩遊戲的任容萱笑說：「我特別放下電動就是要來支持你、祝福你生日快樂，來看你拍這麼帥的MV。」讓王子直呼感動。今年滿31歲的王子許下生日願望，除了希望新戲《覆活》收視率越來越好，也希望疫情快快結束，大家平安健康、全世界都快快「覆活」，讓大家回歸正常生活。

王子14日迎接31歲生日。（華研國際提供）

(中時 )