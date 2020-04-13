男神李敏鎬最新回歸巨作《The King：永遠的君主》播出倒數計時，他在劇中飾演平行世界大韓帝國最帥氣的皇帝，騎白馬的英姿迷倒眾粉絲，日前預告影片和照片曝光，讓人心跳指數破表的浪漫台詞和吸睛美景，令該劇頻頻登上熱搜排行榜。

《永遠的君主》由《太陽的後裔》白尚勛與《WWW請搜尋關鍵字》鄭志賢雙導演聯手，「愛情劇女王」金銀淑編劇共同打造，劇情描述李敏鎬飾演的理科型男皇帝李袞，從平行宇宙來到這個世界，與金高銀飾演的文科型刑警鄭太乙合作，一同關閉連結異次元的通道。

李敏鎬划雙槳艇依然帥氣。

金高銀飾演擅長跆拳道的霸氣女刑警。

在先行曝光的預告片與劇照中，李敏鎬穿著華麗帝王服裝騎著白馬，又或是划雙槳艇、打籃球等陽光形象展現不同的王者風範。而金高銀一人分飾二角，既是擅長跆拳道的霸氣女刑警，在平行世界中卻又是個罪犯，苦情地過著下流人生，堪稱演技上的一大考驗。此外，李敏鎬在已曝光的預告當中激動地擁抱著金高銀，深情地說：「花了25年才找到妳」、「一起走吧，去我的世界」、「我在尋找除了我沒人能找得到的那個人，我曾愛過的人」等浪漫台詞，讓這份跨越次元的愛戀未上檔先轟動，持續霸佔韓國戲劇熱搜榜的前十名。《The King：永遠的君主》4/17起每周五六晚間10:30在Netflix 獨家與韓國同日更新。

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(中時電子報)