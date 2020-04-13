雷女女兒也趕抵現場（戴上容攝）

藝人白冰冰女兒白曉燕逝世將滿23週年，57歲雷女在白冰冰的臉書底下留言，詛咒她和女兒一起死在水裡，更在自己臉書寫「白冰冰納命來」，白冰冰趕忙報案，警方13日上午已從基隆循線57歲雷女，雷女遭警通知時竟回「幹嘛抓我？我犯什麼錯？」，並在臉書發文「我只是把感覺和自己的想法說出來，最後會是如何？該怎麼辦就怎麼辦！」警方表示，訊後將雷女恐嚇、妨害名譽函辦。

據了解，雷女是家管，精神狀況不穩定，家屬表示她長期服食躁鬱症藥物，老公退休後也待在雷女身邊照顧她。雷女上午低調穿深色衣物抵達分局製作筆錄後，女兒隨後也趕抵現場陪同；雷女向警供稱「只是抒發自己的想法」，未提到道歉一事便離開分局，但雷女女兒有撥打電話給白冰冰助理盼能道歉。

雷女做完筆錄離開警局時，又在臉書公開發文「剛做完筆錄，在警局等待孩子們....該說的都說了，我只是把感覺和自己的想法說出來，最後會是如何？該怎麼辦就怎麼辦！第一次有這麼多網友在我臉書做回應，幾乎都是憤怒的反應....我了解了！從這刻開始，我雷ＸＸ....噤聲」。警方表示，訊後將雷女恐嚇、妨害名譽函送。

(中時 )