新冠肺炎疫情肆虐，美國如今躍升為全球最多確診病例的國家，如今已突破55萬例，死亡病例突破2.2萬例，全美50州進入災難狀態，為史上首見；不過，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）表示，隨著疫情逐漸達到高峰，美國最快能在5月起重啟經濟。然而，美國聯準會(Fed)官員卻指稱，美國經濟要從這波破壞走出，恐怕得不斷經歷重啟、暫停的循環。

佛奇接受《CNN》專訪提到，美國部分地區最快可以在5月開始放鬆限制，不過他仍保持謹慎態度，但至少在某些方面來看，美國經濟下月就能恢復。

不過，明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁Neel Kashkari接受《CBS》採訪時認為，若新冠肺炎的相關藥物尚未被研發出來，疫情可能隨著恢復經濟後不斷復燃，美國經濟將面臨18個月一次又一次停擺，依照其他國家經驗，如果開放經濟，疫情一定會再度爆發。

Neel Kashkari在2020年開始，就在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）擁有投票權，他認為在全球出現有效療法之前，將面臨非常艱困的前景，在這樣的情況下，經濟想要在第3季V型反彈相當困難。對此，Fed在上周就發布最新的2.3兆美元救市計畫。

(中時電子報)