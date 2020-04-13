中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內口罩配送的狀況，以透明數字提供國人瞭解，今年初以來政府徵收口罩數量從1月31日到4月11日的徵收數量為6億6873萬片。

指揮官陳時中表示，徵用口罩最主要是藥局實名制1.0與2.0版售出3億4952萬片，發給醫療院所1億2708萬片、中央公務使用2836萬片包括援外口罩，地方政府拿走3320萬片，全國的學校與考試專用2150萬片、其中145萬片是剛剛配送出去因應考試使用。

國內產業購買4800多萬片包括運輸業等等相關行業、另外目前郵局的庫存4007萬片，外科口罩戰備存量2100萬片，總共徵收量6億6873萬片，數字以每周配售的需求而有所變動。

至於現有基層藥局擔心到了第7天將會沒有兒童口罩可以出售，政府是否增加配送量？陳時中表示，兒童口罩將會根據需要再來進行調控，在這次售銷10片之前的每次買5片時，兒童口罩大量剩餘。

不過，陳時中指出，因藥局剩下很多的口罩，雖然這段時間配發的量沒有增加，但是實際上出售的數量大，第1天賣出270萬片兒童口罩，本來存在藥局很多的兒童口罩，這幾天逐漸往下降，經過藥局消化後，剩下20幾萬片，在庫存低的情況再來考慮調控兒童口罩的配送。

(中時 )