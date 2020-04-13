台大公衛學者建議，發展國內的快篩抗體或抗原試劑工具，找出有免疫力者，這些人可以回到工作崗位，中央流行疫情指揮中心專家張上淳表示，目前國內目前社區感染的機率很低，花太大力氣可能也沒辦法偵測到，不過會考慮先從高風險者先採驗看看。

台大公衛學者認為，現在防疫的思維要改變，感染武漢肺炎康復者，反而成為人類的保護者，特別是醫護人員，在歐美就是用快篩抗體或抗原試劑，找出有免疫力者，這些人可以回到工作崗位，成為如何解除減災措施指標。我們是否有相關計畫發展快篩抗體或是抗原試劑的工具？

對此，張上淳表示，感染中有病毒時有核酸檢測外也會檢驗病人的抗原，會知道他正在帶病毒中，感染一段時間後就會產生抗體，到某種程度七天到十天後可以驗抗體間接說明他得到感染。

但我們是否可以嘗試去任何族群驗新冠病毒的抗體知道他是否感染過？張上淳說，理論上有抗體有不用擔心第二次感染是沒錯，不過目前我們認為社區中的民眾感染的機率很低，除了確定的三百多例外，其他得到感染就算我們漏掉沒偵測到也是很低，在數量低的狀況下測到機會很低，假設我們兩千三百萬民眾只有一千人得到感染 那要驗23萬人才會驗到一個抗體陽性，這是我們花這麼大力氣有沒有辦法真的測到。

不過張上淳表示，可以先針對高風險族群來做採驗，「我們腦海裡一直都有這樣的想法」。張上淳說，現在有很多抗體試劑開發中，國外也有已經上市的，國內相關也在驗證中，驗證經過食藥署合格後就可以用來做抗體檢測。未來有去過特殊場合者也可以做抗體檢測看過去是否有感染過，科學上是合理的想法。就像今天珊瑚公主號7個個案回來，雖然是4個確診，但、另外三位也要再次檢測確保陰性，疫情調查過程知道他們曾有輕微症狀，必須再次確認，這也是我們關切的。

至於治療方式，張上淳說，一直都很關切國外相關報導，正式科學期刊發表，我們也會持續密切關注到底有哪些方式，之前一月十二號到武漢去，不是只看治療，而是完整了解當地的疫情狀況，前幾天有說明過這兩位專家回來都有開會說明得到的資訊有限，跟當時媒體了解的訊息沒差很多，當時沒有太多治療方式的了解現在歐美有很的方式嘗試，我們基本上都有掌握到。

(中時 )