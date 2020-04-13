國民黨立法院黨團13日召開「紓困執行不力 民眾焦急」」記者會，立委曾銘宗（左起）、書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等人出席，指出行政院雖提出七千億紓困貸款，但目前卻僅核准921家，質疑撥款不力，應簡政便民、苦民所苦。（陳信翰攝）

國民黨立院黨團今開記者會質疑政府紓困執行效率低落。國民黨團書記長蔣萬安表示，紓困實際效率相當低落，呼籲政府必須「簡政便民」、「苦民所苦」，不要「繁瑣緩慢」讓「民眾無奈」。

蔣萬安指出，事實上依勞動部所推出「安心就業計畫」、「充電再出發計畫」編列數十億元，「充電再出發計畫」實際訓練人數689位，「安心就業計畫」執行受理126位，合計發出的補償津貼，也只有71萬元，與當時號稱受惠人數3萬人，實際申請人數也只有800人，不到1成。

藍委曾銘宗表示，行政院提供企業或個人7,000億元紓困貸款額度，甚至還提出貸款額度可以再加碼，但是國內企業有150萬家，其中中小企業佔有147萬家，到上周為止，申請紓困貸款有3125件，申貸紓困金額452億元，最後只核准921件約1／3左右，核准額度101億元，換句話說，核貸紓困金額連1／2都不到，許多中小企業「嗷嗷待哺」，幾乎都送到急診室插管治療。

曾銘宗指出，在勞工紓困部分，行政院提出「千億挺就業」的方案中，期望穩住192萬就業人數，這192萬人但只占總就業人數16.67％，那麼剩下其他就業民眾呢？其次勞動部根據企業通報，公布無薪假只有近9千人，那麼沒有通報的黑數有多少？

國民黨團總召林為洲認為，按照銀行消極地配合政策狀況來看，最後紓困方案能貸出500億元已經是最樂觀的狀況。因此林為洲要求政府，每周必須召開紓困計畫執行成效記者會，提出執行成效詳細數字，並且公開在網路上，向全民報告。

(中時 )