義大利新冠肺炎確診已破15萬例，死亡數共1萬9899例，是繼美國、西班牙後，全球第三嚴重國家。義大利政府自3月9日起陸續實施封城，但卻缺乏配套措施；黑手黨眼見許多貧窮家庭缺錢缺糧，乾脆直接提供免費食物、援助金錢。有專家認為黑手黨是趁機招攬民眾加入組織、照顧自己「領土」上的人民。

據《衛報》報導，近日黑手黨成員已在義大利坎帕尼亞（Campania）、卡拉布里亞（Calabria）、西西里島（Sicily）和普利亞（Puglia）等區域，免費發送民生必需品給民眾。

一名反黑手黨的檢方調查員格拉泰里（Nicola Gratteri）表示，這1個多月以來，所有的商店、咖啡館、餐廳和酒吧都無法營業，但義大利有數以百萬計的民眾，是靠灰色經濟（地下經濟）維生，「也就是說，他們已經1個多月沒有收入，也不知何時能上工。」他指出，政府雖發購物券，但若不盡快介入援助這些家庭，那麼黑手黨將趁虛而入，加強對這些人民的掌控。

內政部官員拉莫格斯（Luciana Lamorgese）說：「黑手黨利用日漸加深的貧困狀況，迅速招募人員加入他們的組織。」她表示，黑手黨的手段為分發免費的麵粉、牛奶和其他食品。

牛津大學（Oxford University）犯罪學教授瓦雷澤（Federico Varese）直言，黑手黨不只是犯罪組織，「他們渴望統治領土、市場，一般人總注意他們的財務，卻忘了他們的基礎和實力，都是來自地方的運作。」

調查員格拉泰里表示，黑手黨將所在城市視為「領土」，為了「執政」所以會照顧領土上的人民，「在人們眼中，免費發放食物的是英雄；黑手黨明白，當他需要時，可得到這些人的支持，例如黑手黨所贊助的政客參加競選，藉此獲得犯罪利益。」

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(中時電子報)