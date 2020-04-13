持續受到新冠肺炎疫情影響，上市公司3月及第1季營收表現疲軟，台灣證券交易所統計，全體上市公司3月營收總計2兆4,989億元，年減1,197億元，減幅4.57％，營收成長公司共382家，衰退公司共559家。第1季全體上市公司營收總計6兆9,022億元，年減5,176億元，減幅6.98％。

3月營收呈現成長主要產業為半導體業、電子通路業及資訊服務業。其中，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁；電子通路業因居家辦公、遠距教學需求提升，帶動筆電及伺服器等相關零組件出貨增加；資訊服務業因個別公司網路資安及雲端等資訊服務需求提升，帶動單月營收成長。

3月衰退趨勢主要產業為觀光事業、油電燃氣業及建材營造業，觀光事業受新冠肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少；油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌衝擊；建材營造業因個別公司去年同期建案完成產權移轉認列營收，比較基期較高，是3月營收較為疲軟產業。

(時報資訊)