新冠肺炎全球大流行，但仍有不少居家檢疫或隔離者「趴趴走」，桃園市衛生局10日首度移送7名違規卻拒繳罰鍰的民眾，包括說好分期卻爽約者，行政執行署火速查封3人名下的車或房，預計周三貼封條，另4人查無財產，被限制出境、出海，至於4度趴趴走、挨罰100萬的李男，13日是最後繳費期限，預計14日移送。

桃園市政府衛生局針對違反「居家檢疫」及「居家隔離」規定「趴趴走」的民眾祭出罰鍰，依情節開罰1萬元至100萬元不等，截至10日累計達54件（包含4件非本國籍）、總計開罰1394萬元，其中12人已繳清（包含2件外籍者）

，另有2件辦理分期繳納，為國庫挹注160萬9500元。

面對僅收到1成罰鍰，衛生局強力執法，將7名逾30日繳納期限的違規者，10日移送行政執行署桃園分署，桃園分署主任行政執行官黃有文指出，7人違規原因有到外縣市找朋友、住旅店躲避債主、到衛生所就醫、到餐廳用餐、到自營麵店整理冰箱，另有2姐妹到外縣市禮佛，都被裁處7萬元，從20餘歲到68歲不等。

黃有文說，像是47歲賣麵老闆，一度有跟衛生局談分期，卻爽約跑回南部，遭移送，其他人則大部分都拒絕面對，但7人的相同背景都是有多次入、出境紀錄。

黃有文直言7萬塊2、3張機票就能繳清，認定7人有錢卻拒不繳納，針對名下有房的2人，囑託地政機關辦理查封登記，預計周三到處所封條，拒不繳納就鑑價拍賣。另有1人名下有開不到1年新車也被查封、通知監理機關禁止異動，將會同交通局調查車輛所在。另外4人像是到外縣市禮佛的姐妹花，大部分都30歲以下，名下查無財產，因此採限制出境、出海。

至於居家檢疫期間4度趴趴走、遭衛生局重罰100萬元的29歲李姓男子，上月26日向衛福部提訴願，指稱自己獨居桃園，沒東西吃才會外出買食物，請求撤銷，原繳款期限到12日，依《行政程序法》遇到末日是假日要順延到非假日，因此13日才是最後繳納期限，若下班前仍拒出面，14日將被移送，黃有文強調桃園分署早已嚴陣以待，受理後會立即調查名下財產所得祭出執法手段。

桃園分署呼籲違規民眾，不要存有罰鍰金額不大，不會被限制出境的僥倖心態，儘速自動繳清罰鍰，以免被桃園分署強力執行，失了自由、沒了財產，還要負擔執行必要費用。

(中時 )