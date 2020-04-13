有鑑於防疫期間民眾搭乘大眾運輸工具意願降低，更傾向購買代步工具，Gogoro Network 智慧電池交換平台為體恤消費者，推出「電池資費 0 元起」方案，自即日起至 5 月 15 日止，凡新購任一 Powered By Gogoro Network 四大品牌電動機車白牌車款，即享六個月「電池服務資費 299 元」折抵，

Gogoro宣布推出「電池資費 0 元起」方案，即日起至 5 月 15 日止，凡新購任一 Powered By Gogoro Network 四大品牌電動機車白牌車款，包含 Aeonmotor 宏佳騰智慧電車 Ai-1 全系列、Gogoro 1/2/3/S 系列車款、PGO 電動車 Ur1、YAMAHA 台灣山葉 EC-05，即享六個月「電池服務資費 299 元」折抵。

Gogoro Network 除了會定期清潔消毒 GoStation電池交換站之外，同時也特別提出防疫口訣「內外夾弓把電換」，邀請用戶在防疫期間一起解鎖「出騎不疫」任務，共同做好清潔消毒的防疫工作。Gogoro Network「出騎不疫」任務自 4 月 14 日起至 5 月 12 日止，只要完成 GoStation 電池交換站消毒清潔流程，並上傳至活動頁面 Go 粉俱樂部，累積達成指定次數 5 次即可獲得「Gogoro Network 防疫尖兵」虛擬徽章，累積滿 20 次就有機會抽 Gogoro 雙層提籃便當盒 (共 20 組)；而在活動期間累積最高次數者，則可獲得 6 個月電池服務資費折抵 (依各用戶選用資費計算，最高享資費價值 $7,194元，共 1 名)，助人利己還能獲得多重獎勵。

Gogoro Network 提醒用戶在解任務之前，務必戴上口罩，並完成手部消毒，接下來再將 75%酒精噴在乾淨抹布上，擦拭頻繁接觸部位，依照清潔口訣「內外夾弓把電換」，包括：「內」- 座墊箱、「外」- 車體頻繁接觸部位、「夾」- 車體夾角處、「弓」 - 弓形處，小細節也別放過、「把」- 座墊把手、「電」- 原本的電池提把、「換」- 新換電池提把，一一擦拭並檢查是否消毒乾淨，再將清潔過程中的清潔用品、GoStation 電池交換站及愛車照片上傳至活動頁面討論串，即可解鎖任務成為最佳潔出騎士。

(中時電子報)