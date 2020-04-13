過敏症狀納採檢標準？指揮中心：還是依接觸史判斷 14:562020/04/13 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為中央流行疫情指揮中心疫情記者會。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨確診的案386因持續過敏症狀而沒被發現，在感染多日後才被確診，外界關心指揮中心將來是否會將過敏症狀，納入採檢標準之一，中央流行疫情指揮中心今表示，由於新冠肺炎疾病，目前在國內還不是很普遍的流行病，因此目前還是維持由醫師綜合接觸史、旅遊史來判斷是否需進行採檢，佔不考慮將過敏納入。 (中時 ) #過敏 #症狀 #採檢 #標準 #指揮中心 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 案379宅在家偶爾採買 婦找嘸感染源 04:102020/04/09 生活新聞 採檢量達最高峰 醫曝99％的人情況 12:292020/04/09 生活 單日解隔離數創新高 指揮中心：標準未變 15:302020/04/09 生活 有男女陪侍酒店 都須停業 04:102020/04/11 生活新聞 揪出社區中的隱形傳播者 04:102020/04/11 時論廣場 娛樂場所不全禁 確實採檢防疫 04:102020/04/12 生活新聞 酒店小姐失業 指揮中心：研議紓困 14:292020/04/12 生活 紐約返台班機比照武漢強制集中檢疫？陳時中給答案 16:562020/04/12 生活 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 17:382020/04/12 生活 紐約返台 考慮集中檢疫 04:102020/04/13 生活新聞 生活熱門新聞 陳時中承認 做了讓新加坡困擾的事 - 生活 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 新增5例境外移入 珊瑚公主號台籍遊客4人確診 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 戴過的口罩有多髒？放大照驚見病菌在動 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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