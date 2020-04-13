昨確診的案386因持續過敏症狀而沒被發現，在感染多日後才被確診，外界關心指揮中心將來是否會將過敏症狀，納入採檢標準之一，中央流行疫情指揮中心今表示，由於新冠肺炎疾病，目前在國內還不是很普遍的流行病，因此目前還是維持由醫師綜合接觸史、旅遊史來判斷是否需進行採檢，佔不考慮將過敏納入。

(中時 )