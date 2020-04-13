位於桃園八德的國防大學校區陸軍學院，中午傳出有正在受訓的學員發高燒一星期不退，校方為了安全起見，中午緊急宣布陸軍學院停課，並進行全院區的教學與住宿區大消毒，並緊急安排該位發燒學員前往醫院進行就醫與篩檢。

據了解，今天中午國防大學陸軍學院內的教職員以及學員，突然同時收到通知下午將進行停課，由於正值疫情緊張之際，校方無由的突然宣布停課，引起教職員及受訓學員議論紛紛，校方為避免造成緊張，立刻說明是因為有一名受訓學員，因連續一個星期高燒不退，校方為避免群聚感染，立刻要求停課並進行全院區消毒，包括校園、教室、寢室以及浴廁等。

國防大學是國軍部隊中，外籍人士最多的單位，除了有友邦派來受訓的遠朋班學員外，也也不少外籍交換學生，因此校方對於防疫工作向來相當嚴密。據了解，學校已將該名學員帶往醫院看診，為了以防萬一，也不排除進行篩檢。

(中時電子報)