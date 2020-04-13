28歲前女團「Popu Lady」成員宇珊，日前被《時報周刊》直擊約會小1歲的Josh，今出席東森戲劇《姊妹們追吧》首映記者會，被問到和Josh的關係，宇珊透露兩人認識一年多，至於是否為情侶關係，對比先前牽手甜蜜互動，宇珊這回講得曖昧，說「是朋友的階段，家人都有見過」，相當呵護這段感情。

當時宇宙人小玉與女友卡卡一同為卡卡媽慶生，同行的還有卡卡弟弟Josh及女友宇珊，互動熱絡看似相當熟悉，一家人關係因此曝光。宇珊笑說「當時幫他媽媽慶生，沒想到他媽媽還自己出錢」，認兩人之間互動「關係滿好的，友達以上」，認為不會怕戀情見光死，但同劇其他姊姊們常呼籲她「不要亂結婚，例子都在前面」。

宇珊近年多參與戲劇演出，她坦言「演員需要很多養分跟能量，不管演戲、唱歌情感會更豐富」，更再度強調自己「很想結婚，我每一任都以結婚為前提交往」，自誇是「認真交往的小朋友」，不過被問到Josh是不是有結婚可能性，宇珊語帶保留「因為要長時間相處才知道適不適合，之前有過交往5年後來不適合而分手，想真的很了解在走下一步」。

劉宇珊在《姊妹們追吧》中飾演飲料店老闆，擁有語不驚人死不休的大膽個性。（東森提供）

劉宇珊在《姊妹們追吧》中和章廣辰有不少互動戲。（取自臉書）

(中時 )