太平頭汴坑警察官吏派出所大門口右側留有泥作的御守台（洗手台），這也是全台舊警察廳舍唯一留下早期防疫古蹟。（馮惠宜攝）

防疫期間，進派出所要量額溫、用防疫酒精乾洗手，其實早在百年前日據時代，這種防疫概念已經存在，有近120年歷的「台中太平頭汴坑警察官吏派出所」今年元月終於獲公告為歷史建築，近日在地方民代爭取下獲得300多萬元的修繕經費，立委何欣純13日下午邀各單位會勘，在該建物大門口乍見泥作的御守台（洗手台），這也是全台舊警察廳舍唯一留下早期防疫古蹟，也讓一行人對先民的智慧感佩不已。

太平頭汴坑警察官吏派出所興建於1901年的木造廳舍，至今已有119年的歷史，早期為入山管制之用，民國之後沿用為太平分局頭汴派出所，民國70年因廳舍不敷使用，於其前方新建派出所啟用，該深具歷史的建物也廢棄，年久失修下，廳舍多處毀壞，期間地方曾研議拆除興建停車場，在前太平分局警備隊長劉中平力爭下保留，但地方經費有限，無力修繕，幸今年登錄為歷史建築。

何欣純13日邀集文化部文資局、台中市政府文資處、太平分局、太平區公所及當地里長等相關單位到現場會勘，該建物雖大致保留了完整建築，但現況屋瓦鬆脫嚴重、多處滲水，又歷經多次地震及颱風侵害，相關修繕防護問題日益嚴重，為避免影響建築物結構安全及造成日後修復上之困難，何欣純要求文化部盡速核定緊急防護規劃與工程計畫。

而值新冠肺炎疫情防疫期間，台灣力行勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫作為，眾人在舊建物大門前看到昔日做為洗手台的「御守泥作」遺跡，同行的前太平分局警備隊長劉中平也說，這是全台舊警察廳舍唯一存留的御守遺跡，在此全球防疫時期，彌足珍貴。

(中時 )