大陸浙江出現新手段的微信詐騙案，嫌犯透過以正妹頭像的假帳號主動加好友，並謊稱自己在偏遠山區教書，希望給孩子添購書包、文具等用品，要求受害人贊助。

浙江省餘姚公安近日兵分三組奔赴浙江杭州、廣東廣州和湖南郴州，集中抓捕了10名「山區美女老師」。據悉，此次逮捕已是餘姚公安實施的第十餘次收網行動，一共抓捕了21名「山村美女教師」。

餘姚市民胡先生去年1月5日向餘姚市公安局蘭江派出所報警稱，自己遭到通訊詐騙。 有個微信名稱為「葉子」的人加他微信，大頭貼是個面容姣好的女子，對方主動找他聊天，並提起自己是廣東人，在雲南偏遠山區支教。

這個名為「葉子」的帳號向胡先生稱，山區小孩生活特別艱苦，但每個都認真學習。並時不時發送與小孩合影與當地簡陋設施的照片。

胡先生稱，照片上的孩子雖每個都灰頭土臉，但都有燦爛的笑容，30多個不到10歲的小孩讓他開始產生同情，並欽佩「葉子」的無私付出。

隨後「葉子」便多次以希望為孩子添購書本、書包、文具等用品為由，希望胡先生贊助。胡先生也不疑有他，陸續匯款3000餘元，直到去年1月發現自己被「葉子」封鎖，才驚覺受騙。

大陸警方發現，該詐騙集團採公司化營運，等級分明，有老闆、主管、組長以及業務員，相當完善。成員大部分是當地郴州同鄉，「夫妻檔」很多，年紀最小的僅21歲。加上此次搜捕，總共有11人落網，涉案金額約20萬人民幣。

(中時 )