何妤玟12日發聲明，證實和化工小開老公邵天成離婚，結束8年婚姻，其實，兩人當初交往半年多就閃婚，老公更是她的粉絲，不過婚後卻變調，她曾多次在節目抱怨老公不夠貼心、浪漫，甚至產後還被嫌棄身材，讓她很受傷。

何妤玟曾說過和老公相遇過程，當時對方主動要求合照，還說是她的粉絲，讓她覺得嫁給一個能把自己當偶像、女神的男人也不錯，因此交往半年就閃婚，沒想到小孩出生後，一切變了調，她們對孩子的教養模式出現分歧，何妤玟更因壓力大，一度陷入產後憂鬱，結果沒得到老公安慰，反被取笑是「產後神經病」。

而她產後身材走樣，想不到遭老公嫌棄，拍下她發胖的背影「你看看你這個樣子」，讓她當場大哭，而老公有時候看了女兒稚嫩臉蛋再看看她，就會說：「你老了！」還說她和以前的明星不一樣了，讓她大受打擊。在生完二胎後，她因為要餵母奶，和老公分房睡大約1、2年。

等到孩子大了，她覺得應該要回歸夫妻生活，重新睡一起的當下，她們竟然氣氛變得尷尬，「覺得我們好像是陌生人」，所幸當時她有做瑜珈習慣，老公看了表示可以幫忙，兩人開始有一些肢體互動，更增加夫妻情趣。

(中時電子報)