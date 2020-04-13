居高思危賣壓出籠，台股失守10100點！短線急彈逾1500點，於上週重回萬點關卡的台股，今天遭逢獲利了結賣壓，儘管股王—大立光(3008)及台積電(2330)盤中股價走高，一度帶領開低的台股指數翻紅，但台塑(1301)、台塑化(6505)、和泰車(2207)、信驊(5274)等高價股及權值股走弱，讓多頭氣勢受挫，資金轉向中小型股，中裕(4147)、金雨(4503)、華廣(4737)、德英(4911)、達爾膚(6523)、均華(6640)、和進(3191)、三顧(3224)、恆大(1325)、創惟(6104)、台耀(4746)、勤凱(4760)等漲停作收，在權值股壓盤下，台股指數尾盤跌幅擴大，未能守住10100點。

終場加權股價指數為10099.22點，下跌58.39點，成交量1183.58億元；OTC指數為126.06點，下跌0.3點，成交量301.5億元。

今日上市各類股以電器電纜類股表現最佳，上漲3.58%，其次是資訊服務類股及生技醫療類股，分別上漲0.32%及0.3%，表現較差者為汽車類股、油電氣類股及塑膠類股，汽車類股下跌1.8%、油電氣類股下跌1.3%，塑膠類股下跌1.12%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股，上漲2.55%，表現最差為紡織類股，下跌1.8%。

就技術面來看，受到美股盤前期指走弱影響，台股今天多處於弱勢，盤中雖然一度翻紅，仍不敵賣壓，終場下跌58.39點，以10099.22點作收，未能守住10100點；上週台股急漲站回萬點關卡，目前KD指標來到超買區，且RSI指標快速上升，加上指數逼近上檔3月13日帶量跳空缺口反壓區，恐讓台股短線震盪加劇，不過，由於台股短中期均線為多頭排列，且5日線持續向上，若國際股市未見重大利空拉回，本週台股指數可望在10000點上下200點震盪整理。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，短期台股隨國際股市反彈重回萬點之上，後續反彈動能，除了視全球疫情發展動向之外，基本面表現將是觀察重點，目前仍以5G基地台、Server、NB相關供應鏈接單能見度較高；本周起陸續有半導體晶圓代工龍頭、電子代工大廠舉辦法說會，將是各產業訂單狀況對於未來業績影響的指標。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國與歐洲確診人數在3月開始快速增加，到4月美國確診人數已達40萬人，其餘歐洲國家西班牙、德國、法國也追上義大利，確診人數突破10萬人。觀察疫情走勢將成為盤面最重要的指標，歐洲因較早開始實施封城減少經濟活動，於近期已看到新增確診人數趨緩，美國動作較慢，但在近期擴大篩檢與經濟活動減少之下，預料在4月中~4月底確診人數也將達最高峰往下走，在歐美新增確診人數達高峰且開始往下走之時，股市低點即出現。

吳繼先指出，台股加權指數在跌破十年線支撐後，迅速彈回萬點，反映歐美新增確診趨緩，以及各國超大力度的救市方案，然後續仍需觀察疫情及經濟變化，包括高峰何時到來？疫情何時趨緩？經濟活動恢復的力道如何？若經濟回溫力道過低，指數仍有反轉的下跌的風險。在選股上，建議保留下半年具有強彈機會的利基產業，看好：先進半導體、5G手機及基地台，以及近期較強的資料中心、伺服器、商用NB等產業績優個股。

(時報資訊)