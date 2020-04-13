南韓3月失業津貼給付金額逼近9000億韓元（7.38億美元），創下歷史新高，凸顯新冠肺炎疫情對該國經濟造成的衝擊。

根據南韓雇傭勞動部周一公布的報告，3月政府發放給失業求職者的津貼達到8982億韓元，較去年同期的6397億韓元大幅成長40.4%，並改寫2月創下的新高記錄7819億韓元。

報告中指出，約15萬6,000人在3月申請失業津貼，較去年同期增加24.8%，且大部分失業者似乎是受到新冠肺炎疫情擴散影響。

(時報資訊)