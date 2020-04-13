《國際經濟》南韓3月失業津貼逼近9千億韓元 創新高 15:062020/04/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓3月失業津貼給付金額逼近9000億韓元（7.38億美元），創下歷史新高，凸顯新冠肺炎疫情對該國經濟造成的衝擊。 根據南韓雇傭勞動部周一公布的報告，3月政府發放給失業求職者的津貼達到8982億韓元，較去年同期的6397億韓元大幅成長40.4%，並改寫2月創下的新高記錄7819億韓元。 報告中指出，約15萬6,000人在3月申請失業津貼，較去年同期增加24.8%，且大部分失業者似乎是受到新冠肺炎疫情擴散影響。 (時報資訊) #億韓 #失業 #津貼 #南韓 #逼近 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者觀點－美國失業狂潮已經來臨 04:102020/04/09 產業特刊 無薪、失業人數爆表 侯友宜：盡速啟動短期上工與自營業者補助 10:222020/04/09 生活 台南藍軍問何時慰勞第一線防疫人員？南市府：近期發加班津貼 12:422020/04/09 政治 《國際經濟》PIMCO：美國Q2經濟恐萎縮30％ 全年衰退5％ 14:322020/04/09 財經 領失業金比工作划算 美失業率恐再創新高 19:492020/04/09 財經 疫情重創就業市場 美前周初領失業金人數再增660萬 20:382020/04/09 國際 「安心即時上工計畫」今公告13日起開始受理 計6萬勞工受惠 16:082020/04/10 生活 比病毒可怕 資遣無薪假破3萬人次！雙北台中重災區 04:102020/04/11 財經焦點 美初領失業救濟 恐再增870萬人 04:092020/04/12 財經要聞 兩種隱藏性失業 04:092020/04/12 專題周報 財經熱門新聞 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 疫情燒斷EUV製程關鍵！ 台積電5奈米搶先機戰勝死敵 - 財經 玉山金控科技長陳昇瑋 驚傳腦出血辭世 享年44歲 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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