星巴克即起推出夏季全新的「玩味星茶」系列。（星巴克提供）

星巴克好友分享日來了，今起於2020年4月13日，至4月14日兩天，及4月27日至4月28日兩天，活動當日的「16：00至20：00」，原價購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

此外，星巴克即起推出夏季全新的「玩味星茶」系列，登場的包括「芒果抹茶星冰茶」，以芒果百香果汁混合香氣撲鼻的TEAVANA茶瓦納抹茶，上方添加芒果果凍，清爽酸甜更有口感；「柑橘三重奏冰搖茶」搭配三種柑橘類水果：切片檸檬、切片柳橙與葡萄柚，和TEAVANA伯爵茶的巧妙組合，碰撞出清爽豐富的水果風味。

而喜愛咖啡的顧客，本次也推出以Mocktail概念帶來的「桑格利亞洛神冷萃咖啡」，將冷萃咖啡與果茶結合，讓冷萃咖啡中的柑橘酸甜，及淡淡巧克力風味，融合洛神花香氣、綜合莓果與切片柳橙，調製出如西班牙調酒Sangria豐富層次的水果酸甜風味咖啡飲品。

(中時 )