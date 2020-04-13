新加坡總理夫人因為我國捐贈口罩在臉書發文「呃」，引發兩國民眾在網路互戰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，承認當時禁止了兩條生產線對星國造成困擾，希望大家相關發言可以停了。

陳時中說，和新加坡有很多計畫合作中，網路上大家發言有很多，討論也可以停了，「我也承認口罩禁運的時候，讓這兩條生產線不能生產，對新加坡造成困擾。」

陳時中說，回想起來星國的情況，台灣和新加坡在一月底的時候都各自只有10個例子，當時新加坡防疫上大家也認為他做得很好，我們也沒想到以後的影響，動作可能慢了點，但當時完全看不到這樣的跡象，新加坡現在比較急，因為現在有2532例，情況和當初不同了，他們在困難之中，當時他們每百萬人1.6，現在是418，我們是6。

因此，口罩部分陳時中說，朋友之間互相幫忙我們是很願意的，有太多情緒的反應是沒有必要，大家防疫期間每個國家期間有困難他們有需要情況也在發展中，我們當然願意互通有無。

(中時 )