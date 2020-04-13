大陸近來不斷派軍機、軍艦繞台演訓，美方也派電偵機反制，綠營兩岸專家林廷輝今天表示，兩大強權在台灣周圍做圈地的動作，不見得是針對台灣攻擊，而是要展現大國的勢力範圍。他說，美國在台協會(AIT)最近在官方臉書登出美國國務院聲明，代表如今AIT的功能，已經與一般大使館差不多了。

今年4月初大陸海警船在南海西沙群島附近，把一艘載有八名船員的越南漁船撞沉，引發美國不滿，並向中國表達嚴正關切，AIT也在官方臉書帳號上，登出美國國務院的聲明。

曾任兩岸交流遠景基金會副執行長、現任台灣國際法學會副秘書長林廷輝今天接受「新聞放輕鬆」節目主持人簡余晏和汪潔民專訪時表示，這件事有一個值得注意的地方，AIT這樣的動作在過去是看不到的，更代表如今AIT的功能，已經與一般大使館差不多了。

他說，AIT臉書上的這份聲明，的確是美國國務院統一公告，表達美國對這件事的立場，聲明中指出，是中國過度執法，並且非法主張海洋權力。

越南的地理位置特殊，漁民只要一出海就會遇到敏感的「九段線」問題(「九段線」，台灣稱為「11段線」，中國稱作南海斷續，越南則稱為「牛舌線」)，大陸從去年開始強力執法，除了造成中越關係緊張之外，也讓美國更加強亞太地區的佈署。

林廷輝指出，美國近年已將戰略中心從中東移到亞太區，還佈署了兩棲作戰部隊，中國最近不斷派軍機、軍艦繞台演訓，美方也立刻派電偵機或戰機反繞台，兩大強權在台灣周圍做圈地的動作，不見得是針對台灣攻擊，而是要展現大國的勢力範圍，他認為，這是大國之間透過軍事武力的方式，達到政治對話的效果。

(中時 )