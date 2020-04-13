白冰冰遭恐嚇，淚灑記者會（戴上容攝）

藝人白冰冰的愛女白曉燕逝世將滿23年，57歲雷女日前在臉書留下「跟妳女兒一樣死在水裡」、「妳女兒在呼喚了」等恐嚇言論，白冰冰蒐證報警；警方13日已函送雷女。白冰冰13日淚灑記者會表示，她難忘傷痛，甚至「不敢游泳，也不敢把頭潛進水裡」，認為對方是惡意的，所以不會接受道歉、也不會和對方見面，一切按照法律進行。

白冰冰遭恐嚇「跟妳女兒一樣死在水裡」13日下午在自家佛堂召開記者會聲明，她不會接受對方道歉，也不會和對方見面，媒體詢問，「雷女家屬表示她有精神疾病」白冰冰回應「每個恐嚇別人的人都說自己有病」，呼籲網民不要躲在鍵盤後面欺負人，堅持告到底。

白冰冰哽咽表示，白曉燕的傷痛難以外懷，明天就是女兒白曉燕逝世23年，這些年來傷痛從未忘懷，連到游泳池也會聯想、想像女兒從水中被撈起的場景和心情，因此也不敢下水游泳，甚至把頭埋進水裡，沒想到有人會拿這件事情恐嚇她。

「藝人也是人！」白冰冰表示，台灣有法律的不容許隨便胡來，在法律邊緣游走是不允許的，會讓雷女知道觸犯法律該負起責任，她這幾天睡不著也吃不好心身恐懼，為此事瘦了好幾公斤，呼籲酸民不要躲在鍵盤後面欺負人，並感謝警方辛苦辦案，短時間內就找到嫌犯。

(中時 )