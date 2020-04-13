繼日前合歡山有民眾要拍日出，不慎墜崖後；13日又有山友在仁愛鄉卓社大山附近，滑落30公尺深的崩壁，頭部撕裂傷，已經有空勤總隊吊掛到竹山消防訓練中心，轉送竹山秀傳醫院急救中。

來自桃園市的17人登山隊，上午走過干卓萬山，前往卓社大山途中，55歲的徐姓山友不慎滑落山谷；隊友向消防局報案，消防局獲報，向空勤總隊申請直升機救援。

南投縣消防局指出，徐姓山友一行17人，9日入山，13日上午3時由三叉營地出發，前往卓社大山途中，徐姓山友於卓社大山東北方1800公尺處，不慎墜谷待救(30公尺深)，向消防局求救。

消防局獲報後，立即通知第2大隊啟動山域事故應變機制、集結地面人員準備入山救援；同時向內政部消防署申請直升機協助救援。傷患經現場山友與消防署特搜人員搬運至空曠處後，下午1時5分成功由空勤直升機(NA-702)完成吊掛，轉降竹山消防訓練中心後，由救護車(名間91)於送抵竹山秀傳醫院；竹山秀傳醫院表示，目前，傷患意識清醒，身體狀況還在檢查中。

(中時 )