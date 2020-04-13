曹姓男子不滿「年代向錢看」主持人陳凝觀批評高雄市長韓國瑜，上網留言恐嚇陳女，挨告後又再恐嚇一次。一審認定曹男犯行，依2次恐嚇罪判罰8000元，得易服勞役，曹男不服上訴，辯稱自己有精神疾病，但台北地院不採信，判決駁回定讞。

判決指出，曹男在2018年11月8日九合一大選投票前夕，上「年代向錢看」的Youtube頻道留言：「陳凝觀全身上下高檔名牌貨，住在台北市小豪宅…可以找他聊聊天，看看何時主持能中立、別那麼向錢看…」

陳女報警提告，曹男同月13日被通知到案做筆錄，心生不滿，2天後又在該頻道留言：「我不會再於網路上寫出你住那棟房子，但我家就住你家附近…彼此在路上會經常不期而遇，你心裡會安生嗎？」陳女再次提告。

檢方後依2次恐嚇罪起訴曹男，聲請簡易判決，北院簡易庭一審判2罪各處5000元罰金，應執行8000元，得易服勞逸，曹提起上訴，並提出精神疾病診斷證明，辯稱留言當下因失業，導致精神疾病、情緒障礙復發。

但法官函詢醫院，回覆指曹男雖有情緒波動起伏、低落、激躁及思想奔馳等症狀交互出現，認為病徵並不致無法理解自身行為，且曹男留言內容語句順暢，可見他當時心智正常，遂駁回上訴。

(中時 )